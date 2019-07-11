Совет НАТО посетит Украину в конце октября

Сначала визит планировался в июле, но его перенесли из-за выборов в Раду.

Североатлантический совет, который является высшим политическим органом НАТО, посетит Украину в конце октября.

Об этом сообщает DW со ссылкой на чиновника НАТО.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует сильную приверженность Альянса Украине. Все государства-члены НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право решать свое будущее", - говорится в сообщении.

Детали в Альянсе планируют сообщить позже.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего первого зарубежного визита заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что ожидает визит Североатлантического совета.

Изначально планировалось, что это произойдет в июле, однако 9 июля вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что визит перенесли из-за проведения в Украине выборов в Верховную Раду 21 июля.

В Североатлантический совет входят представители всех 29 государств-членов НАТО. Председательствует на его заседаниях генеральный секретарь Альянса.