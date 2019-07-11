Премьер Молдовы говорила на украинском на брифинге после встречи с Зеленским

Премьер-министр Молдовы Майя Санду говорила на украинском языке во время брифинга в Киеве после своей первой встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, она заявила, что поддерживает территориальную целостность Украины и уважает украинцев, погибших, защищая суверенитет своей страны. передает Громадське.

"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я чувствую глубокое уважение и почет к тем украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет, будущее как европейского государства", - сказала она, после чего перешла на английский.

Зеленский похвалил хорошее произношение Санду и спросил, где она научилась так хорошо говорить на украинском. "В самолете, пока летела сюда", - ответила премьер.

На встрече Санду и Зеленский обсудили, в частности, усиление сотрудничества между странами в сферах региональной безопасности и европейской интеграции, а также в экономическом и энергетическом секторе.

Премьер заявила, что Молдова намерена установить полноценный контроль над своей границей.

Со своей стороны Зеленский заявил, что Украина и Молдова имеют общее желание не иметь российских войск на своей территории и не позволят навязывать планы по так называемой федерализации. Президент заверил, что Украина и в дальнейшем будет оказывать поддержку территориальной целостности Молдовы и активно участвовать в переговорном процессе в Приднестровском урегулировании.

11 июля премьер Молдовы Майя Санду посетила Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

В мае сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон достиг договоренности с Зеленским о проведении встречи в ближайшее время.

Летом прошлого года Додон уже заявлял о намерениях установить контакты с Украиной. Тогда президент Петр Порошенко выдвинул условие, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен признать российскую агрессию против Украины.

Напомним, ранее премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье. А также выразила желание перенять опыт Украины в борьбе с коррупцией.