Омелян предсказал Зеленскому судьбу ведущего "Смехопанорамы" в Ростове

Министр инфраструктуры считает, что президент слишком часто упоминает его в своих видео.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому, который упомянул его в своем очередном видеообращении.

"Очень льстит внимание президента Украины. В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия", - написал Омелян в Фейсбуке.

Он обратился к президенту с вопросом о его достижениях с начала вступления в должность.

"Все плохо и все не такие - это замечательный тезис. Я его слышал и 15 лет назад, и девять лет назад. Слышу последние пять. Вы сами-то пытались сделать? Почти два месяца уже прошло... Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видение, команды, желания, времени? Ну, протянете Вы на хайпе: «ссышь, ты», «черт, лушпарик» еще месяц-другой, а дальше люди заглянуть в холодильник и спросят: «а что, кроме Сватов и Квартала-95 по телевидению, нас кормить не будут?». И поедете Вы в Ростов, вести "Смехопанораму" на региональном телевидении. Повтора 2010 года не будет. Как бы кому этого не хотелось", - подчеркнул Омелян.

Министр также заявил, что президентом быть очень тяжело.

"Готовьтесь, потому что "спасибо" никто не скажет точно, даже если сделаете грандиозные свершения. Повезет, если не будут проклинать. Правда, иллюзий относительно вероятности таких изменений в вашем исполнении у меня уже не осталось", - добавил Омелян.

Напомним, ранее президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что считает ненужными таких министров как Омелян, Андрей Рева и Ульяна Супрун.

В июне Омелян заявил, что не пойдет в политику и не собирается принимать участие в парламентской кампании.