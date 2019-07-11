Рада повторно отказалась уволить Климкина

Верховная Рада в четверг, 11 июля, повторно отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.

За его отставку проголосовали только 160 народных депутатов.

"Президент Украины обязан реализовывать политику, связанную с международными отношениями, но сегодня, к огромному сожалению, не удается выстроить механизм и предоставить ему все рычаги влияния на внешнеполитические отношения. В первую очередь это связано с невозможностью в полном объеме выполнять возложенные на него функции из-за пребывания на должности министра иностранных дел господина Климкина Павла Анатольевича", - сказал перед голосованием представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но 6 июня Верховная Рада отказалась ее принять.

В начале июля 2019 года Климкин объявил, что уходит с должности в отпуск до увольнения.

Президент Владимир Зеленский предлагал заменить Климкина Вадимом Пристайко, который сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента.