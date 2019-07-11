Бурбак: новый Избирательный кодекс соответствует европейским стандартам

Требование принять открытые списки есть практически во всех программах политических сил.

Принятый Верховной Радой новый Избирательный кодекс с открытыми списками соответствует европейским стандартам.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время обсуждения законопроекта.

Он подчеркнул, что "НФ" всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы и последовательно голосовал за соответствующие законопроекты.

Бурбак также отметил, что требование принять открытые списки есть практически во всех предвыборных программах политических сил.

Перед голосованием он подчеркнул, что "поддержка закона в этом зале должна быть стопроцентной". "Или же не обманывайте избирателей. И скажите, что вы хотите сохранить старую избирательную систему", - сказал руководитель фракции.

Бурбак отметил, что к началу следующей избирательной кампании в парламенте уже будет полноценно действовать пропорциональная система с открытыми списками.

Он также отметил, что фракция "Народный фронт", безусловно, поддерживает этот Избирательный кодекс. "Этот закон является прогрессивным и соответствует европейским стандартам", - резюмировал Бурбак.