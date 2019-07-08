"Народный фронт" выиграл суд у телеканала "NewsOne"

Шевченковский районный суд Киева отказал в полном объеме в удовлетворении иска телеканала "NewsOne" к руководителю фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и политической партии "Народный фронт".

Соответствующее решение суд принял в понедельник, сообщает пресс-служба партии.

Телеканал "NewsOne" требовал в суде опровергнуть информацию, опубликованную на сайте "Украинская правда" под заголовком: "БПП и Народный фронт" требуют очистить украинские СМИ от "пятой колонны". Шевченковский районный суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в полном объеме в удовлетворении искового заявления телеканала "NewsOne" о защите деловой репутации.

Бурбак во время Согласительного совета фракций 3 сентября 2018 заявил, что Виктора Медведчука включили в Трехстороннюю контактную группу по требованию президент РФ Владимира Путина. По его словам, Медведчук вместе с Андреем Портновым являются представителями "пятой колонны" в Украине и готовят реванш Путина.

"Деятельность вражеской пятой колонны ... Андрей Портнов, Виктор Медведчук ... Давно ли вы слышали эти фамилии? Кум Путина Медведчук раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканал. Так готовится реванш Путина в Украине", - заявлял Максим Бурбак.

"Более того, Медведчук, прикрываясь своим участием в ТКГ по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, чтобы за чаем получать советы от Путина по подготовке этого реванша", - добавил представитель "Народного фронта".

Бурбак подчеркнул, что Служба безопасности должна провести расследование деятельности Медведчука и "предоставить обществу и парламенту полную и объективную информацию о государственной деятельности агента КГБ с псевдонимом "Соколовский".