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ГПУ открыла дело из-за планов NewsOne провести телемост c Россией

Готовится представление в суд об аресте активов.

ГПУ открыла дело из-за планов NewsOne провести телемост c Россией
Фото: 24 Канал

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за планов NewsOne провести телемост c Россией.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала «Ньюз-Ван» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал Луценко в фейсбуке.

Телемост с Россией был анонсирован вечером 7 июля в эфире передачи "Вести недели" на "Россия 1". По словам пропагандиста Дмитрия Киселева, "откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", и его назначили на 12 июля. Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов - с украинской.

Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций NewsOne.

8 июля NewsOne объявил об отмене телемоста с РФ из-за угроз.

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