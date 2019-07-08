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Тимошенко о телемосте с Россией: СНБО, СБУ и Президент должны действовать немедленно

Политик считает, что телемост недопустим.

Тимошенко о телемосте с Россией: СНБО, СБУ и Президент должны действовать немедленно
Фото: ba.org.ua

Телемост между российским и украинским телеканалами - это информационная атака, составляющая гибридной войны против нашего государства. «Говорить надо» тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлен граница под контролем Украины. Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook.

«Сейчас - именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину. У нового президента Украины сверхсложная задача - обезвредить информационное оружие, которое запустил на территорию Украины и бережно вырастил предыдущий президент. Сейчас его заявления с истерическим осуждением телемоста выглядят цинично, учитывая, что он сам этот мост и построил», - отметила лидер «Батькивщины».

Свое слово должен немедленно сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и журналисты канала Newsone, убеждена председатель партии.

«Самое время дать себе ответ на вопрос, готовы ли вы стать на защиту Украины на своей линии фронта. Просто подумайте, как этот телемост будут смотреть наши воины на передовой, матери и дети погибших героев, ветераны АТО, судьбы которых искалечены войной. Искать путь до победного завершения этой войны нужно. Но не с ножом в спине», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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