На саммите Украина-ЕС в Киеве ожидается подписание пяти документов

Один из них будет касаться программы технического сотрудничества.

Сегодня в Киеве состоится однодневный саммит Украина - Евросоюз, в рамках которого ожидается подписание пяти документов.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНИАН.

"Во-первых, будет пять документов", - сказал он.

Точицкий также отметил, что после агрессии России в Керченском проливе, ЕС направил в Приазовье группу экспертов, которые предложили проект на 10 млн евро для развития инфраструктуры, открытия специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в сфере децентрализации и бизнес-проектов.

Также один из документов будет касаться программы технического сотрудничества.

"Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации", - пояснил Точицкий. Кроме того, будут подписаны еще соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.

Украину на мероприятии представит президент Владимир Зеленский, ЕС - глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, проведение саммита было предметом обсуждения в ходе встречи президента Петра Порошенко с руководством Евросоюза в марте.

Прошлым летом ЕС принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС, но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС, а также ассоциацию с Шенгенской зоной.

Ранее Верховная Рада внесла положение о евроинтеграции в Конституцию.