На саммите Украина-ЕС в Киеве ожидается подписание пяти документов

Сегодня в Киеве состоится однодневный саммит Украина - Евросоюз, в рамках которого ожидается подписание пяти документов.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНИАН.
"Во-первых, будет пять документов", - сказал он.
Точицкий также отметил, что после агрессии России в Керченском проливе, ЕС направил в Приазовье группу экспертов, которые предложили проект на 10 млн евро для развития инфраструктуры, открытия специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в сфере децентрализации и бизнес-проектов.
Также один из документов будет касаться программы технического сотрудничества.
"Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации", - пояснил Точицкий. Кроме того, будут подписаны еще соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.
Украину на мероприятии представит президент Владимир Зеленский, ЕС - глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Напомним, проведение саммита было предметом обсуждения в ходе встречи президента Петра Порошенко с руководством Евросоюза в марте.
Прошлым летом ЕС принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС, но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС, а также ассоциацию с Шенгенской зоной.
Ранее Верховная Рада внесла положение о евроинтеграции в Конституцию.