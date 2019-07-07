Порошенко призывает Зеленского не превратить саммит с ЕС в протокольное мероприятие

Саммит Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве, не должен стать «потерянным временем» и превратиться в протокольную формальность. Его результатом должно стать углубление интеграции и двустороннего сотрудничества между нашим государством и Евросоюзом, - об этом заявил лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками в Киеве.

«Опираясь на пятилетний опыт сближения с Евросоюзом, послезавтра мы ожидаем важнейших решений от саммита Украина-ЕС. Не тратьте время - это обращение и к президенту Зеленскому, и к нашим европейским партнерам. Смотрите вне горизонта, думайте стратегически. Если сейчас Украина еще не готова подавать заявку, то мы сделаем это в 2023 году. А пока выполните те договоренности, которых я достиг во время последнего саммита», - призвал Петр Порошенко.

Петр Порошенко напомнил, что во время своей президентской каденции вместе с европейскими партнерами принял стратегию укрепления двустороннего сотрудничества, которая включает в себя введение четырех союзов с ЕС - энергетического, цифрового, таможенного и шенгенского. Договоренности по этим союзов уже действуют, теперь необходимо проявить политическую волю для их систематического применения.

«Давайте делать энергетический союз с Европой, и тогда газ будет покупаться на границе Украины. Давайте дигитальный союз - это уникальный цифровой менеджмент, и по безвизу наши люди, которые будут ездить в Европу, не будут платить за роуминг - это будет честно. Давайте делать таможенный союз - и не потребуется так называемый таможенный или товарный безвиз: когда отправляешь продукты украинских производств - не требуется таможенное оформление, все сделано. Давайте делать шенгенскую союз - у нас сейчас уже есть безвиз, но в украинском вообще не надо паспорта проверять. Почему? Ведь мы европейцы - и это реально сделать», - предложил лидер партии Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина будет решительно отстаивать национальные интересы на международной арене. Поэтому надо ставить перед собой стратегические задачи, даже если они пока кажутся невозможными.

«Надо ставить амбициозные задачи, даже если кто-то не верит. Так, как они не верили в безвиз, Томос, Соглашение об ассоциации. Мы знаем, как это делать, мы это продемонстрировали, ваша поддержка поможет это реализовать. И тогда саммит 8 июля будет прорывным, а не просто событием для галочки для того, чтобы сделать совместное фото», - отметил Порошенко.

«Европейская Солидарность» и я лично в новом парламенте на международном уровне готовы поддерживать любые шаги любой политической силы, которая способствует европейской и евроатлантической интеграции - способствует вступлению в ЕС и НАТО. Мы готовы поддерживать шаги нового президента в этом направлении, если они соответствуют европейской и евроатлантической стратегии. Укрепляют, а не раскалывают, как сейчас, международную коалицию в поддержку Украины. Потому смертельно опасно вернуться в ситуацию 2014 года, когда Украина оказалась один на один против агрессора », - отметил Петр Порошенко.