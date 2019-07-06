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"Слуга народа" обжаловала решение суда о пережеребьевке партий на выборах

Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести пережеребьевку номеров партий в избирательных бюллетенях.

"Слуга народа" обжаловала решение суда о пережеребьевке партий на выборах
Печать бюллетеней на комбинате «Украина».
Фото: EPA/UPG

Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на судебное решение о пережеребьевке партий, чтобы определить их номера в бюллетене на выборах.

Об этом говорится в сообщении партии в cоциальной сети Facebook.

"Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - сказано в нем.

В партии считают, что изменения номеров в списках могут принести крайне негативные последствия.

В частности, пережеребьевка может повлечь искажение воли избирателей, поскольку партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях.

Кроме того, из-за повторной жеребьевки может быть невозможно перепечатать бюллетени, и, соответственно, выборы могут не состояться.

Также "Слуга народа" отмечает, что решение суда первой инстанции влечет безвозвратные расходы средств государственного бюджета и избирательных фондов партий.

Напомним, 4 июля 2019 года Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести пережеребьевку номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля. Такой иск подала Аграрная партия из-за внесения в бюллетени в нарушение закона партии Руха нових сил после жеребьевки.

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