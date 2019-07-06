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ЦИК создала 102 зарубежные избирательные комиссии

Внеочередные выборы в Раду пройдут через две недели - 21 июля.

ЦИК создала 102 зарубежные избирательные комиссии
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия по представлению МИД Украины и политических партий 5 июля приняла решение о создании 102 зарубежных избирательных комиссий на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия образовала 102 участковые избирательные комиссии заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что ЦИК образовал зарубежные избирательные комиссии по представлению Министерства иностранных дел и политических партий "Самопомощь", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Свобода", "Голос" и "Гражданская позиция".

Напомним, на выборах президента Украины в апреле 2019 было сформировано 101 заграничный избирательный участок.

Внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут через две недели - 21 июля.

Ранее сообщалось, что ЦИК отменила регистрацию Рената Кузьмина как кандидата на парламентских выборах.

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