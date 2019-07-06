Львовскую область возглавил Маркиян Мальский

Зеленский представит нового главу ЛОГА во время рабочей поездки во Львов.

Львовскую область возглавил 35-летний Маркиян Мальский. Соответствующий указ появился на сайте президента в субботу, 6 июля, Зеленский подписал его 5 июля.

Как сообщает Zaxid.net, ранее Мальский публично отказался от должности председателя ЛОГА. Он объяснил свое решение невозможностью покинуть пост почетного консула Австрии во Львове и желанием завершить работу над докторской диссертацией. Однако позже он изменил свое мнение.

35-летний юрист Маркиян Мальский является сыном декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, в 2010-2014 годах был украинским послом в Польше.

До него председателем Львовской ОГА был Олег Синютка, который возглавлял область более четырех лет - с декабря 2014 года.

Напомним, на воскресенье, 7 июля, запланирована рабочая поездка президента Владимира Зеленского во Львов, во время которой, как ожидается, глава государства представит нового главу ЛОГА. Также сегодня президент посетит Закарпатскую область, где запланировано представление главы ОГА.