Вятрович пожаловался на Кернеса в прокуратуру

Украинский институт национальной памяти обратился в ГПУ в связи с возвращением проспекту в Харькове имени советского маршала Жукова.

Об этом глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил в эфире "5 канала".

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной. Если прокуратура сработает, как должна работать - до 5-ти лет заключения включительно грозит Кернесу", - заявил Вятрович.

Напомним, 19 июня горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова. После этого Институт нацпамяти пригрозил мэру Харькова Геннадию Кернесу уголовной ответственностью.