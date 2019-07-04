КСУ продолжит рассмотрение люстрации и декоммунизации на "одном из следующих заседаний"

Конституционный Суд Украины продолжит рассмотрение законов "Об очищении власти" и "Об осуждении коммунистического и национал- социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" на одном из следующих пленарных заседаний Большой палаты.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В четверг, 4 июля, Большая палата КСУ на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение этих дел, но не приняла решений.

Заседание сопровождалось митингом противников отмены этих законов.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретив их пропаганду и символику. Закон запрещает публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

В июне того же года законы о декоммунизации были обжалованы в КСУ.

В рамках декоммунизации в Украине были переименованы более тысячи населенных пунктов и более 51 тысячи улиц, площадей, скверов (по состоянию на конец 2016 года). Также были демонтированы несколько тысяч памятников и памятных знаков, в том числе более 1300 - установленных в честь Ленина.