В списке "Слуги народа" около 40 "полных тезок" помощников депутатов, работавших в Раде с 2006 года

Вероятно, это одни и те же люди, но проверить это наверняка уже невозможно.

В списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду баллотируются около 40 кандидатов, которые являются полными тезками помощников нардепов разных созывов. Вероятно, это одни и те же люди, но проверить это не всегда возможно. Об этом сообщает движение "Честно".

Среди выявленных "двойников" - помощники Дмитрия Табачника, Натальи Королевской, Владимир Сивковича, Антона Геращенко, Степана Кубива и Николая Катеринчука, а также помощники депутатов из "Партии регионов", "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины", "Самопомощи" и партии "Возрождение".

В Аппарате ВРУ на запрос "Честно" ответили, что у них "нет возможности подтвердить, что это одни и те же лица, поскольку личные дела помощников-консультантов на общественных началах нардепов ВРУ 4, 5, 6 созыва уничтожены как утратившие практическое значение". Уничтожать документы начали только в январе 2018 года.

Несмотря на это активисты смогли установить ряд реальных помощников народных депутатов разных созывов, которые сейчас идут в списке "Слуги народа".

В частности, сам лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в Верховной Раде V созыва (2006-2007 гг.) Работал на общественных началах помощником регионалки Валерии Матюхи. А с 2006 до 2010 года сам был членом "Партии регионов" и вышел из нее, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года. В 2010-2014 годах Разумков работал с Сергеем Тигипко.

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ВРУ VI созыва работал на общественных началах в народного депутата от "Нашей Украины - Народной самообороны" Александра Дония, что подтвердил сам экс-депутат.

В Раде пятого созыва полный тезка Александра Корниенко был помощником у председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, который уже три года находится за решеткой по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также в незаконном завладении имуществом "Луганскуголь". Пресс-секретарь Корниенко отрицает его сотрудничество с одиозным регионалом Ефремовым, утверждая, что это, наверное, его полный тезка.

Идеолог партии "Слуга народа" и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который баллотируется в списке под №3, работал помощником нардепа от блока "Наша Украина - Народная самооборона", фигуранта антикоррупционных расследований Анатолия Матвиенко, а также был советником вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

С полным списком партий, баллотирующихся на досрочных выборах в Верховную Раду, и их программами можно ознакомиться здесь.