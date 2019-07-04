На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
ГлавнаяПолитика

В списке "Слуги народа" около 40 "полных тезок" помощников депутатов, работавших в Раде с 2006 года

Вероятно, это одни и те же люди, но проверить это наверняка уже невозможно.

В списке "Слуги народа" около 40 "полных тезок" помощников депутатов, работавших в Раде с 2006 года
Фото: Макс Левин

В списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду баллотируются около 40 кандидатов, которые являются полными тезками помощников нардепов разных созывов. Вероятно, это одни и те же люди, но проверить это не всегда возможно. Об этом сообщает движение "Честно".

Среди выявленных "двойников" - помощники Дмитрия Табачника, Натальи Королевской, Владимир Сивковича, Антона Геращенко, Степана Кубива и Николая Катеринчука, а также помощники депутатов из "Партии регионов", "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины", "Самопомощи" и партии "Возрождение".

В Аппарате ВРУ на запрос "Честно" ответили, что у них "нет возможности подтвердить, что это одни и те же лица, поскольку личные дела помощников-консультантов на общественных началах нардепов ВРУ 4, 5, 6 созыва уничтожены как утратившие практическое значение". Уничтожать документы начали только в январе 2018 года.

Несмотря на это активисты смогли установить ряд реальных помощников народных депутатов разных созывов, которые сейчас идут в списке "Слуги народа".

В частности, сам лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в Верховной Раде V созыва (2006-2007 гг.) Работал на общественных началах помощником регионалки Валерии Матюхи. А с 2006 до 2010 года сам был членом "Партии регионов" и вышел из нее, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года. В 2010-2014 годах Разумков работал с Сергеем Тигипко.

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ВРУ VI созыва работал на общественных началах в народного депутата от "Нашей Украины - Народной самообороны" Александра Дония, что подтвердил сам экс-депутат.

В Раде пятого созыва полный тезка Александра Корниенко был помощником у председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, который уже три года находится за решеткой по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также в незаконном завладении имуществом "Луганскуголь". Пресс-секретарь Корниенко отрицает его сотрудничество с одиозным регионалом Ефремовым, утверждая, что это, наверное, его полный тезка.

Идеолог партии "Слуга народа" и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который баллотируется в списке под №3, работал помощником нардепа от блока "Наша Украина - Народная самооборона", фигуранта антикоррупционных расследований Анатолия Матвиенко, а также был советником вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

С полным списком партий, баллотирующихся на досрочных выборах в Верховную Раду, и их программами можно ознакомиться здесь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также