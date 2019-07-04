Геращенко обвинила "Нацдружины" в избиении активистки "ЕС" возле КСУ

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила членов "Национальных дружин" (силовое крыло партии "Национальный корпус") в избиении активистки "Европейской солидарности", кандидатки в депутаты Верховной Рады Динары Габибуллаевой на акции возле Конституционного Суда.

Об этом она сказал журналистам на брифинге в четверг.

"К сожалению, возле Конституционного Суда произошли провокации и столкновения. Активистов, молодежку "Европейской солидарности", избили, и сейчас руководитель нашей молодежной организации госпожа Динара снимает побои в больнице. Напали на нее мужчины, которые почему-то называются "Нацдружинами", - сказала она.

Инцидент с Габибуллаевой произошел, когда правые начали ломать флаги "ЕС".

Сама Габибуллаева в фейсбуке написала, что во время столкновений у нее "повредилась нога, потому что они даже не смотрели, кто под их ногами, а просто крушили все".

По словам Геращенко, партия осуждает избиение и направляет обращение в Министерство внутренних дел и Национальную полицию для обеспечения права мирного протеста.

Напомним, что Габибуллаева - 36-й номер в списке "Европейской солидарности". С нынешними рейтингами партии у нее нет шансов пройти в парламент.