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"Европейская солидарность" призвала ЦИК отменить регистрацию Шария и Клюева кандидатами в депутаты

"Участие в выборах подобных персонажей делегитимизирует сам избирательный процесс в Украине".

"Европейская солидарность" призвала ЦИК отменить регистрацию Шария и Клюева кандидатами в депутаты
"Европейская солидарность"
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская Солидарность" обратилась к Центральной избирательной комиссии с письмом, в котором призвала пересмотреть решение о регистрации кандидатами на выборах в Верховную Раду экс-главу Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария ввиду того, что они в течение последних пяти лет не проживали в Украине.

Об этом сообщается на сайте партии.

В "Европейской солидарности" напомнили, что Клюев бежал из Украины сразу же за своим патроном - Виктором Януковичем, против него в Украине возбуждено уголовное дело. А Шарий, который также находится под следствием, - скрывался в странах Европы.

"То, что сейчас происходит в ЦИК, напоминает то, что сейчас происходит по всей стране. Возвращаются реваншисты, которые привели к кровавым событиям 2013-14 годов. «Европейская Солидарность» делает все, чтобы эти люди не вернулись во власть. Сегодня мы требуем от ЦИКа снять с регистрации чрезвычайно одиозных людей, сепаратистов, фамилии которых знает вся страна. Это Клюев и Шарий, которых, кстати, разыскивают правоохранительные органы. Участие в выборах в Верховную Раду подобных персонажей делегитимизирует сам избирательный процесс в Украине, и это может отразиться на признании выборов мировым сообществом", - пояснил политолог, кандидат в народные депутаты от партии Сергей Таран.

"Я хочу напомнить украинцам, кто эти люди, - потому что за пять лет это немного забылось. К власти рвутся представители режима Януковича, который ограбил Украину на 40 млрд долларов. Эти люди фактически привели в Украину агрессора, привели в Украину войну, которая уже унесла тысячи жизней защитников нашей страны и гражданских лиц. Пять лет они не могли приехать в Украину, потому что боялись сесть в тюрьму. Сейчас они получили молчаливый сигнал от новой власти, что можно не бояться, регистрироваться. Первым приехал Портнов, он показал своим примером, что никаких угроз нет. Далее подтянулись другие", - добавила депутат Татьяна Черновол.

"Европейская Солидарность" надеется, что Центральная избирательная комиссия отменит свое решение о регистрации Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты Украины.

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