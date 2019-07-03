​​Украина как член Совета Европы обязана приглашать наблюдателей от ПАСЕ на выборы, - Паскье

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье огорчена тем, что Украина отменила приглашение миссии для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами Верховной Рады 21 июля и напоминает, что у Украины как члена СЕ есть обязательство приглашать представителей Ассамблеи для наблюдения за выборами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ сообщают "Українськi Новини".

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы, находится под наблюдением Ассамблеи и имеет обязательство приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - сказала Паскье.

Она также выразила сожаление в связи с решением Украины отозвать приглашение для миссии.

"Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, президент сказала, что Ассамблея, начиная с 1994 года, имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" правовую базу страны и избирательные практики", - говорится в сообщении.

Паскье также отметила готовность к дискуссии и улучшению отношений между Ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

После этого украинский МИД отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.

2 июня спикер парламента Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей от ПАСЕ.