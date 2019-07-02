Парубий отозвал приглашение ПАСЕ для наблюдения на досрочных выборах в Раду

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами парламента 21 июля. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Владимир Арьев сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал он.
Принять такое решение рекомендовал накануне парламентский комитет.
"Принимая во внимание ситуацию, которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы с возвращением парламентской делегации Российской Федерации к участию в работе Ассамблеи без существенных подвижек в выполнении Российской Федерации семи резолюций ПАСЕ, я вынужден отозвать свое приглашение для международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов в Украине", - говорится в письме Парубия на имя президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.
МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.
Однако в то же время первый номер "Слуги народа" Дмитрий Разумков назвал нецелесообразным выход Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы.