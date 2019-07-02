Парубий отозвал приглашение ПАСЕ для наблюдения на досрочных выборах в Раду

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами парламента 21 июля. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Владимир Арьев сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал он.

Принять такое решение рекомендовал накануне парламентский комитет.

"Принимая во внимание ситуацию, которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы с возвращением парламентской делегации Российской Федерации к участию в работе Ассамблеи без существенных подвижек в выполнении Российской Федерации семи резолюций ПАСЕ, я вынужден отозвать свое приглашение для международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов в Украине", - говорится в письме Парубия на имя президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.

Однако в то же время первый номер "Слуги народа" Дмитрий Разумков назвал нецелесообразным выход Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы.