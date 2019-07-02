В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный основной проблеме политической системы Украины

4 июля 2019 в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Основной вопрос политической системы современной Украины».
Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом, при поддержке интернет-портала LB.ua.
Вопросы для обсуждения:
- Политическая карта современной Украины;
- Политическая карта досрочных парламентских выборов - 2019;
- Ключевой вопрос политической системы современной Украины и способ ее решения.
Участники круглого стола:
- Семен Глузман - правозащитник, общественный деятель
- Владимир Василенко - правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
- Виктор Мусияка - юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
- Сергей Мещеряк - правовед-международник
- Николай Сирый - юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
- Михаил Лев - юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес проведения мероприятия: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)