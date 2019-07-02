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В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный основной проблеме политической системы Украины

Мероприятие проводится вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный основной проблеме политической системы Украины

4 июля 2019 в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Основной вопрос политической системы современной Украины».

Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом, при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы для обсуждения:

  • Политическая карта современной Украины;
  • Политическая карта досрочных парламентских выборов - 2019;
  • Ключевой вопрос политической системы современной Украины и способ ее решения.

Участники круглого стола:

  • Семен Глузман - правозащитник, общественный деятель
  • Владимир Василенко - правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
  • Виктор Мусияка - юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
  • Сергей Мещеряк - правовед-международник
  • Николай Сирый - юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
  • Михаил Лев - юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес проведения мероприятия: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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