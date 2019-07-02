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Зеленский прибыл в Канаду с рабочим визитом

Отмечается, что рабочий график президента на 2 июля будет насыщенным.

Зеленский прибыл в Канаду с рабочим визитом
Зеленский прибыл в Канаду
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Фейсбуке.

Отмечается, что рабочий график президента на 2 июля будет насыщенным.

"Запланированы встречи с министром иностранных дел Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковская, руководством Всемирного конгресса украинский и Конгресса Украинских Канады, участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, Зеленский будет находиться в Канаде до 3 июля. В рамках рабочего визита он примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая также состоится в Торонто. Кроме того, президент встретится с премьер-министром, главой МИД, членами канадского парламента и представителями деловых кругов. Также Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

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