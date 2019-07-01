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Зеленский уволил пятерых глав райадминистраций в Киевской области

Все они уволены в связи с завершением срока полномочий президента Петра Порошенко, который их назначил.

Зеленский уволил пятерых глав райадминистраций в Киевской области
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский уволил 5 председателей районных государственных администраций в Киевской области.

Об этом говорится в распоряжениях №66-70 от 1 июля.

В частности Зеленский уволил Вадима Чередника с должности председателя Бородянской райадминистрации, Владислава Одинца - Васильковской, Вячеслава Савенко - Вышгородской, Михаила Письменного - Обуховской и Александра Жданова с должности председателя Полесской райадминистрации.

Все они уволены в связи с завершением срока полномочий президента Петра Порошенко, который их назначил.

Напомним, после победы Зеленского на президентских выборах главы ОГА начали подавать в отставку. 5 июня Кабмин одобрил проекты указов президента об увольнении 13 глав областных госадминистраций.

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