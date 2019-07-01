Зеленский назначил замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного

Он принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров".

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности Дмитрия Нескоромного.

Об этом говорится в указе №473 на сайте президента.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Дмитрий Нескоромный прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" СБУ до заместителя начальника. Он принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров". 27 февраля 2017 го да новый начальник управления "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.

Напомним, управление "К" возглавляет друг Зеленского Иван Баканов. Он же де-факто является главой СБУ. Ранее президент назначил первым замглавы управления "К" подлежащего люстрации помощника Бухарева Анатолия Калюжняка.