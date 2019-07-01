Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)

Андрею Клюеву дали второй шанс на участие в избирательном процессе.

Кассационный административный суд Верховного Суда разрешил бывшему депутату от Партии регионов и бывшему главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщил адвокат Клюева Юрий Сухов на своей странице в Фейсбуке.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс" отстояло в Кассационном административном суде при Верховном Суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", - написал адвокат.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, по-моему мнению, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украина в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019", - написал адвокат.

23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года. Представитель Либеральной партии настаивал, что последние пять лет Клюев проживает в Донецке, который остается украинской территорией.

Обновление. Отказ зарегистрировать Клюева Либеральная партия сначала обжаловала в Шестом апелляционной админсуде, который встал на ее сторону.

ЦИК обжаловала это решение в Верховном Суде, который частично отменил решение Шестого апелляционного админсуда.

"...Апелляционную жалобу ЦИК удовлетворить частично. Решение Шестого апелляционного административного суда от 26 июня в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Клюева Андрея Петровича, выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, отменить и принять в этой части новое решение. Обязать ЦИК повторно рассмотреть предоставленные Либеральной партией Украины документы по регистрации кандидатом в народные депутаты Клюева... с учетом выводов, приведенных судом в этом решении", - сказано в решении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, сообщили LB.ua в суде.

Напомним, в конце мая Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, разрешающего Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследование против Клюева. В апреле его сняли с международного розыска Интерпола.