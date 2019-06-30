Нардеп Молоток хочет пройти проверку на полиграфе из-за обвинений в причастности к избиению экс-мэра Конотопа

Народный депутат из группы "Воля народа" Игорь Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина и заявляет о готовности пройти проверку на полиграфе. Об этом он сказал в комментарии Укринформу в воскресенье.

"Я готов пройти полиграф для того, чтобы опровергнуть любые обвинения в свой адрес", - заявил депутат.

В свою очередь экс-мэр Конотопа и кандидат в народные депутаты в округе №160 Семенихин утверждает о причастности к нападению Молотка, который также баллотируется в этом же округе.

"Возможно, таким образом меня хотели "выбить" из выборов в народные депутаты, но это им не удастся", - заявил Семенихин в разговоре с корреспондентом Укринформа.

Рассказывая о своем состоянии, Семенихин сказал, что у него обнаружена трещина в черепной коробке, а также перелом шейного отдела позвоночника.

Напомним, Семенихина избили в Конотопе ночью 27 июня. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК. Позже прокуратура Сумской области переквалифицировала дело по факту нападения на Семенихина на более жесткую статью - "законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга".

Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя "Свободы" Семенихина. Игорь Молоток на парламентских выборах 2012 года был избран как самовыдвиженец, но перешел во фракцию Партии регионов.