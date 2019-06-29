В YouTube опубликовали видео, на котором видно, как в центре Донецка, который находится под российской оккупацией, играет гимн Украины и развевается украинский флаг. Об этом пишут Новости Донбасса.

Фото: скриншот

"О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты «Новороссия» № 250 от 27 июня 2019 года. Своего лица автор не показывает, вероятно из-за соображений безопасности", - говорится в сообщении.

Флаг вывешен на здании закрытой гостиницы «Украина» на улице Артема, пишет издание.

Видео появилось на странице пользователя Анжелы Семеновны 28 июня в День Конституции Украины. Другие видео в профиле отсутствуют.

Ранее, 17 июня военное командование опровергло сообщения о занятии позиций в Донецке. Штаб ООС заявил, что Украину хотят дискредитировать накануне поездки Зеленского в Париж и Берлин.

В январе этого года в Донецке с воздушных шариков разбросали открытки с поздравлением ко Дню Соборности. Акцию провели военные, проходящие службу на передовой Донбасса, с целью "пощекотать нервы российским наемникам".

Напомним, Донецк с 2014 года находится под контролем российских оккупационных войск.