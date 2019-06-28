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Яценюк предложил начать предметную дискуссию относительно распределения полномочий и ответственности между ветвями власти

"Закон должен позволять тем, кого выбрали, реализовать то, для чего их выбирали".

Яценюк предложил начать предметную дискуссию относительно распределения полномочий и ответственности между ветвями власти
Фото: nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что во власти необходимо ввести реальные сдержки и противовесы. Об этом он написал в своем Facebook в День Конституции.

При этом Яценюк напомнил, что в прошлом году в День Конституции в своем блоге на "Цензор.Нет" дал комплексное видение конституционных изменений.

"Один из пунктов мы уже достигли. ВР закрепила в Конституции курс на полноправное членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", - написал он.

Поэтому тогда лидер НФ предложил начать предметную дискуссию относительно распределения полномочий и ответственности между ветвями власти: "Состоялись выборы президента. Через месяц мы будем выбирать парламент. И этот вопрос актуален как никогда".

"Основной Закон должен позволять тем, кого выбрали, реализовать то, для чего их выбирали. Это, в свою очередь, дает определенность гражданам страны. Надо ввести реальные сдержки и противовесы во власти. Подчеркиваю - реальные.

Все внутренние политические конфликты Украины возникали из-за того, что Конституция либо не выполнялась, или была прописана с двойным толкованием полномочий. Дважды конституционные изменения в Украине происходили во время революций - в 2004 и в 2014 годах", - отметил Яценюк.

"Почему я об этом говорю? Потому что имел честь работать премьером, спикером парламента, министром иностранных дел, министром экономики, и. о. председателя НБУ, а также в регионах - министром экономики Автономной Республики Крым и заместителем председателя Одесской ОГА. Знаю, как функционирует эта машина. Оставлять как есть - закрыть путь к развитию", - резюмировал лидер "Народного фронта".

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