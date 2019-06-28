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Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом

Народный депутат погиб 19 июня в результате огнестрельного ранения.

Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом
Дмитрий Тымчук
Фото: Главред

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня.

Награждение приурочено ко Дню Конституции Украины, говорится в указе Зеленского №470/2019 от 27 июня.

Напомним, Тымчук погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная из них - самоубийство.

Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии и в различных подразделениях Минобороны.

С марта 2014 года Тымчук был координатором группы "Информационное сопротивление", задача которой - получение, обработка (проверка) и распространение оперативной информации относительно российского вторжения в Украину. Он стал одним из самых популярных интернет-деятелей в Украине.

С ноября 2014 года - народный депутат VIII созыва. На досрочных парламентских выборах 2014 года Тымчук впервые прошел в парламент от партии "Народный фронт" под номером 13.

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