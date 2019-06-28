Польский министр по гуманитарным вопросам посетит Донбасс на следующей неделе

Недавно назначенный польский министр Михал Вось, который отвечает в Совете министров РП за гуманитарную помощь, на следующей неделе планирует посетить Донбасс, чтобы определить дальнейшее направление помощи.

Об этом он заявил в эфире телеканала TVP1, передает Укринформ.

"На следующей неделе я поеду на Донбасс. Вместе с польским Каритасом там оказывается помощь, поэтому туда еду. Это будет мой первый визит, ведь о войне на Востоке Украины немного говорят, а она все еще продолжается", - сказал министр.

Он отметил, что в интересах Польши, да и просто с точки зрения человечности нужно помнить, что "российская агрессия продолжается, а польская сторона поддерживает сохранение территориальной целостности Украины".

28-летний Вось был назначен министром - членом Совета министров Польши в начале июня. До этого он был заместителем министра юстиции Польши, депутатом сеймика Силезского воеводства.