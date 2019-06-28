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Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Глава правительства счел недопустимым "выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром".

Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал президенту Владимиру Зеленскому предложить министру иностранных дел Павлу Климкину написать заявление на отпуск на несколько месяцев.

Так глава Кабмина предложил решить проблему того, что парламент отказывается уволить Климкина с должности, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел – это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром – я считаю, что это недопустимо", - заявил Гройсман в эфире 1+1.

"За каждым таким заявлением судьба людей. Это должно быть обсуждено с президентом. Если нужно было правительство – пожалуйста. И мы бы тогда взялись вместе за решение этой проблемы", - добавил руководитель Кабмина.

"Я считаю, что президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление – Ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министр и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных. Президент обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ относительно возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте, которую отправил украинский МИД.

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