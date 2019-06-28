МИД Украины назвал условия сотрудничества с новым генсеком Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины назвало условия сотрудничества с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая вступает в должность осенью этого года.

В комментарии пресс-центра МИД подчеркнули, что Пейчинович-Бурич вступает в должность во времена, когда Совет Европы переживает один из самых серьезных кризисов в своей истории.

Украинские дипломаты напомнили, что с решением о безоговорочном возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы СЕ утратил свой авторитет, а значит и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах.

"Предыдущий Генеральный секретарь, к сожалению, не смог вывести Организацию на путь разрешения кризиса, а большинство его действий наоборот привели к его углублению. Совет Европы не смог дать адекватный ответ ни на российскую агрессию в Грузии, ни на миграционный кризис в Европе, и оказался политически слабым перед продолжающейся российской агрессией в Украине", - отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ожидают конкретных шагов Генерального секретаря для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе об освобождении незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращении системных преследований крымских татар и снятии запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированном полуострове.

Министерство также предлагает новой руководительнице Секретариата СЕ разработать новую стратегию эффективного управления человеческими, финансовыми и административными ресурсами организации, которые позволят избавиться расточительности.

"Призываем к конструктивному сотрудничеству и взаимодействию генсекретаря с Комитетом министров Совета Европы и его председательством, которое осуществляет политическое руководство организацией. В таком понимании МИД Украины готов сотрудничать с новым генсекретарем в создании условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета. МИД будет тесно сотрудничать с последующим председательством Грузии в Комитете министров СЕ для достижения этих целей", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на этой неделе ПАСЕ приняла резолюцию, возвращающую все полномочия российской делегации, хотя страна не выполнила ни одного требования Ассамблени. В тот же день делегации семи стран, включая Украину, прекратили работу в ассамблее.