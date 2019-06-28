Тимошенко о Зеленском и Климкине: "Стыдно, больно и крайне опасно для государства"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала навести порядок во властной исполнительной вертикали и во всех сферах жизни страны. Об этом она заявила на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее публичную «перепалку» между нашим президентом и министром иностранных дел Украины.

"Президент признался, что о направлениях внешней политики узнает из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, у него с ним «различия» по стратегическим и тактическим вопросам. Премьер-министр публично посоветовал президенту, на этом фоне, отправить министра МИД в отпуск", - напомнила политик.

И в этих обстоятельствах мы хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону, тогда как мы сами на эту сторону стать не можем, заметила председатель партии.

"Стыдно, больно и крайне опасно для государства. Это очень опасная турбулентность в управлении, которая просто уничтожает наше государство ", - подчеркнула она.