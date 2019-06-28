Боевики освободили четырех пленных украинцев (обновлено)

Их доставили самолетом из Ростова в Минск.

Слева направо: Веремейчик, Горяинов, Великий, Михеев и Медведчук

Четырех освобожденных из плена "ДНР" и "ЛНР" украинцев доставили в Минск из Ростова.

Об этом сообщил журналистам один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа", кум президента России Виктор Медведчук, которому боевики решили передать этих лиц.

Имена освобожденных - Яков Веремейчик, 1986 г.р.; Эдуард Михеев, 1964 г.р.; Максим Горяинов, 1984 г.р.; Дмитрий Великий, 1988 г.р.

Обновление. Горяинов попал в плен недавно - в мае 2019 года.

Он был в числе из восьми солдат, которые заехали на оккупированную территорию в районе Новотроицкого.

"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горянова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот кого вызволяет Медведчук", - написала супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова.

Другой переданный Медведчуку пленный - Дмитрий Великий - числится в розыске как дезертир.

"Дезертировав из ВСУ, он уехал на заработки в Россию, но только братушки пацифизма не оценили и в итоге назначили Великого диверсантом и шпионом", - рассказал в фейсбуке журналист Дмитрий Казанский.

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен, но переговоры зашли в тупик.