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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Под Киевом вследствие непогоды погиб человек

В Киеве еще двое пострадавших от урагана.

Фото: dsns.gov.ua

В результате грозы и шквалов в Киеве и области пострадали два человека, в Буче под Киевом один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Сильные шквалы ветра ломали деревья и срывали крыши зданий. Только в Киеве спасатели 42 раза выезжали для уборки деревьев с автомобилей, домов и проезжих частей.

"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в г.. Буча погиб один человек", - сказано в сообщении.

В Ивано-Франковской области непогода повалила около 160 деревьев и сорвала кровли 11 зданий.

Напомним, вследствие ухудшения погодных условий в Киеве местами подтоплены дороги, образовались пробки. Над ликвидацией последствий урагана работают несколько бригад спасателей.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

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