Фото: kiev.informator.ua

В среду, 26 июня, на 65 километре автотрассы Киев - Одесса произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника BMW X3. В результате аварии фура перевернулась и заблокировала движение сразу двух полос, сообщает "Информатор".

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, он госпитализирован. Погибших нет.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительной информации, BMW X3, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику, чем и создал аварийную ситуацию. Водитель Renault Magnum пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Более того, в результате ДТП грузовик перевернулся и полностью заблокировал две полосы движения.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы, которым предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии. Пока же движение по трассе Киев - Одесса значительно затруднено.

Напомним, в понедельник на Житомирской трассе в направлении Киева столкнулись две фуры, в результате ДТП погиб водитель одного из грузовиков.

Фото: kiev.informator.ua