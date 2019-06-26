Курс безопасности для родителей: киднеппинг

Заявления об исчезновении детей органы МВД Украины регистрируют ежедневно. В трех случаях из четырех – ищут подростков в возрасте от 13 до 17 лет, и, как выясняется, не всегда причина исчезновения – похищение несовершеннолетних. Впрочем, с точки зрения родителя, когда речь идет о ребенке, статистические сводки не отображают проблематики – нет решительно никакой разницы, какова, например, раскрываемость преступлений, связанных с киднеппингом. Наша обязанность обеспечить безопасность детей, сделав все возможное на 100% и даже более. От нас, от взрослых, а еще точнее – от пап и мам зависит вероятность попадания детей в сводки МВД. Об этом можно говорить с абсолютной категоричностью, если речь идет о детях младше 6-7 лет. В 99,9% случаев виновниками их похищений (явление, в целом, крайне редкое) являются халатные родители, родственники, гувернантки.

Фото: Макс Требухов

Понятно, что родители не могут всегда и везде сопровождать детей старше 6-7 лет, гарантируя их безопасность. Но знать, где именно и с кем конкретно находятся дети, – это прямая родительская обязанность.

Профессиональные эксперименты, проведенные специалистами по безопасности многих государств, показывают, что подготовленным преступникам удается войти в доверие к ребенку в возрасте от 6 до 12 лет и увести его, например, с детской площадки. Даже в том случае, если ребенка инструктировали должным образом и на протяжении определенного времени.

Соответственно категорически недопустимо оставлять ребенка на улице одного. Этот базовый принцип можно и нужно соблюдать. Лишь немногие в Украине могут позволить себе дорогой, но эффективный способ защиты – нанять хорошего телохранителя. Впрочем, персональное охранное сопровождение, не беря во внимание исключительные случаи, вряд ли является необходимостью.

В сети интернет, на стендах дошкольных и учебных учреждений легко обнаружить немало рекомендаций (в том числе – правоохранительных органов) о том, как обезопасить детей. Не хочу повторяться и комментировать эти, разной степени полезности, советы. Просто предлагаю с ними ознакомиться, позволив себе обобщение – ни одна из рекомендаций не будет исчерпывающей. Мое профессиональное мнение – родители должны научить детей распознавать опасность и правильно на нее реагировать. Для этого, как минимум, сами родители должны иметь адекватное представление о характере потенциальной угрозы и возможных рисках.

Вашим детям наверняка уже известно о том, что нельзя на улице вести беседу с посторонними, брать подарки (даже от знакомых), идти с ними (куда бы то ни было, даже в случае просьбы о помощи) и подходить к остановившимся автомобилям. Ваши дети ходят в школу (на секцию, к друзьям) в компании знакомых сверстников и категорически избегают заброшенных мест. Но… этого недостаточно!

Дело в том, что представление детей о том, как выглядит преступник, обычно не соответствует действительности. В жизни злоумышленники (за редкими исключениями) выглядят иначе, чем сказочные, мультяшные и кинематографические злодеи.

В данном случае недопустимо слепо следовать формальным рекомендациям, ограничивая обеспечение безопасности нравоучением: «Не садись с незнакомым дядей в лифт!». И строжайшим: «Тебе ясно!?». Да, такое наставление не бессмысленно. Но важно понимать, что детей воруют… не только дяди, а тети, бабушки, знакомые и (!) даже родственники. Как и то, что сами дети часто воспринимают слова буквально. Поэтому родители (особенно – молодые) должны учитывать, что «дядю» (от которого они предостерегают) их чадо идентифицирует как «дедушку» (детское восприятие человека в возрасте 40-50 лет).

Теперь – о строжайшем: «Тебе ясно!?». В данном вопросе не все так ясно, как может показаться неподготовленному человеку. Родительское внушение – важно, несомненно. Однако реальная критическая ситуация может обернуться так, что будет некому сказать: «Я же тебе говорил!..». Я специально сгущаю краски, чтобы обратить внимание на типичную родительскую ошибку. Дети, оказавшись в реальной критической ситуации, не должны бояться родительского гнева. Именно этот страх чаще всего парализует детскую волю, а значит – лишает его возможности кричать, орать, падать в грязь и даже бить окна, словом, предпринимать все возможные действия, которые обычно называют: «Привлечь внимание взрослых!». При этом эскалация критической ситуации (то есть – реальная угроза) обычно воспринимается детьми как некая сказка со счастливым концом. Тогда как внимание современников привлечь все сложнее!

Задача: спокойно и последовательно, периодически напоминая, объяснять ребенку, что НИКТО из посторонних (в том числе – и знакомых, например, продавщиц магазинов, соседей и других) не имеет права вступать с ним в физический контакт и инициировать общение. Если это происходит – ребенок должен уметь сразу, четко и предельно громко сказать: «Я вас не знаю! Вы хотите меня украсть!..».

Эти фразы целесообразно заранее отрепетировать. После чего – незамедлительно убежать, желательно – в многолюдное место. Многие подростки от 12-ти до 17-ти лет, к слову, ошибочно полагают, что сами в состоянии оказать взрослым сопротивление. К тому располагают сюжеты кинофильмов и ролики интернет. Подросткам тем более важно объяснить, что лучший способ выйти из критической ситуации – в нее не попадать. А подростковых навыков, например, самообороны недостаточно в борьбе с взрослым преступником – тем более, подготовленным. О любой проблеме дети должны безотлагательно информировать родителей.

Родители, в свою очередь, в информационную эпоху – обратить внимание, чтобы дети зазубрили домашний адрес и их телефоны. Потерявшись в большом городе – они должны быть научены сообщать об этом не первому встречному, а полицейскому или охраннику в многолюдном месте (например, в банковском учреждении или супермаркете). Не повредят ребенку телефон или часы с GPS или программой, локализирующей место нахождения (желательно – с опцией диктофона); «тревожная кнопка» - сигнализирующая об инциденте на пульт мониторинга (с возможностью вызова группы быстрого реагирования).

Но сами родители не должны успокаиваться такого рода гаджетами. Более важно свести к минимуму шансы злоумышленников воспользоваться доверием детей – не размещать в социальных сетях их имен, фотографий и любых сведений о своей семье и себе самих.