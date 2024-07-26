Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля

Під час замаху на життя Дональда Трампа колишній президент був поранений у вухо не кулею, а шрапнеллю. Таку версію озвучив на слуханнях у Конгресі директор ФБР Крістофер Рей.

Як пише The Guardian, посадовець поставив під сумнів слова самого республіканського кандидата, який наполягав на влучанні кулі у верхню частину вуха, що спричинило масивну кровотечу.

У мережі чимало користувачів переконані, що ця заява справді не відповідає дійсності. Як доказ наводять те, що вухо Трампа підозріло швидко зажило і на останніх світлинах та відео виглядає абсолютно цілим. Більш ймовірним вважають сценарій, що стрілець влучив у скляний телесуфлер, уламок якого і призвів до поранення політика.

Проте представники Республіканської партії гостро розкритикували директора ФБР. Колишній лікар Білого дому Ронні Джексон заявив, що поранення абсолютно точно було саме від кулі. Він звинуватив Рея у політичній упередженості та непрофесійності.