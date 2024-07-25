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Влада Литви розглядає евакуацію населення в разі воєнного сценарію

Заплановано, що восени відбудуться загальнонаціональні навчання з евакуації.

Влада Литви розглядає евакуацію населення в разі воєнного сценарію
Влада Литви розглядає евакуацію населення в разі воєнного сценарію
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Міністр внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте та інші представники влади обговорили масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію.

Про це повідомляє LRT.

В рамках підготовки до евакуації жителів узгоджено обов'язки та завдання різних відомств. В свою чергу, від місцевої влади очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб.

МВС Литви надіслало на початку липня місцевим самоврядуванням запит щодо евакуації в письмовій формі. Місцеву владу попросили протягом півтора місяців оцінити можливості та необхідність реалізації евакуації. Зокрема, вони мали подати кількість мешканців, яких планують евакуювати, за категоріями, евакуаційні маршрути, транспорт і наявні договори на його використання, необхідну кількість осіб для проведення евакуації, фінансування, якого бракує.

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Всі ці зібрані дані мають бути включені до плану евакуації, у розробці якого Литва спирається на приклад країн Північної Європи, які мають плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного.

Після завершення підготовки плану евакуації він буде затверджений постановою уряду, його випробують під час навчань із цивільної оборони на державному рівні. Заплановано, що восени відбудуться загальнонаціональні навчання з евакуації.

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