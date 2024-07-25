В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
ГоловнаСвіт

​Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити Росії шляхи для обходу санкцій

"Російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки".

​Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити Росії шляхи для обходу санкцій
Дмитро Кулеба і Джон Лі
Фото: МЗС

У рамках візиту до Китаю, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Спеціальний Адміністративний Район Гонконг. Він зустрівся з головою адміністрації САР Гонконг Джоном Лі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Співрозмовники обговорили створення нових можливостей для торгівлі та інвестицій між Україною та Гонконгом в контексті відновлення нашої країни.

Кулеба також закликав Адміністрацію Гонконгу вжити заходів, щоб позбавити Росію та російські компанії можливості використовувати Гонконг для обходу санкції, запроваджених за війну проти України. 

Міністр наголосив, що ці обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні.  Він підкреслив, що "російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права". 

Кулеба також обговорив із співрозмовником питання захисту прав громадян України на території Гонконгу.

У квітні повідомлялося, що Європейський Союз готує нові санкції проти десятка компаній Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу, які продовжували постачати заборонені товари до Росії.

  • 23 липня Кулеба прибув з візитом до Китаю, де провів тригодинні переговори з китайським колегою Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР. Пізніше в українському МЗС повідомили, що головною темою переговорів був пошук шляхів припинення агресії Росії та можлива роль Китаю у встановленні сталого і справедливого миру. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies