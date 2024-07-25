​Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити Росії шляхи для обходу санкцій

У рамках візиту до Китаю, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Спеціальний Адміністративний Район Гонконг. Він зустрівся з головою адміністрації САР Гонконг Джоном Лі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Співрозмовники обговорили створення нових можливостей для торгівлі та інвестицій між Україною та Гонконгом в контексті відновлення нашої країни.

Кулеба також закликав Адміністрацію Гонконгу вжити заходів, щоб позбавити Росію та російські компанії можливості використовувати Гонконг для обходу санкції, запроваджених за війну проти України.

Міністр наголосив, що ці обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні. Він підкреслив, що "російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права".

Кулеба також обговорив із співрозмовником питання захисту прав громадян України на території Гонконгу.

У квітні повідомлялося, що Європейський Союз готує нові санкції проти десятка компаній Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу, які продовжували постачати заборонені товари до Росії.