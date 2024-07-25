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Верховний суд Іспанії оскаржує конституційність амністії для каталонських сепаратистів

Судді звернулися до Конституційного суду країни з проханням висловити свою думку з цього питання. 

Верховний суд Іспанії оскаржує конституційність амністії для каталонських сепаратистів
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Іспанії оскаржив конституційність урядового закону про амністію, який може допомогти сотням, а то й тисячам каталонських сепаратистів уникнути відповідальності.

Про це пише Associated Press.

Верховний суд не може скасувати амністію, але він звернувся до Конституційного суду країни з проханням висловити свою думку з цього питання. 

Іспанія прийняла закон про амністію в березні, щоб допомогти сепаратистам, які мають проблеми з законом через їхню роль у невдалій спробі відокремлення в 2017 році. 

Верховний суд заявив, що вважає амністію порушенням принципу рівності перед законом, гарантованого конституцією Іспанії. У ньому йдеться, наприклад, що амністія вибачає насильницькі дії, вчинені заради незалежності Каталонії, такі як “кидання каменів під час протестів”, тоді як ті самі дії, вчинені з іншими цілями, політичними чи ні, караються.

Суд також стверджував, що амністія порушує конституційний принцип правової визначеності, створюючи очікування, що інші політичні активісти можуть порушувати закон без покарання.

Мадридський суд також заперечив преамбулу закону про амністію про те, що амністія виправить відносини між сепаратистами та несепаратистами, вказавши на відсутність каяття лідерів сепаратистського руху. Судді назвали сепаратистську спробу “державним переворотом”.

  • Політичні опоненти стверджують, що уряд Іспанії “протягнув” амністію лише для того, щоб залучити підтримку сепаратистських партій, яких прем’єр-міністр Педро Санчес потребував для формування нового уряду після виборів минулого року.
  • Амністія, яка повинна застосовуватися суддями в кожному конкретному випадку, головним чином допоможе державним службовцям і звичайним громадянам, але також очікується, що вона допоможе колишньому президенту Каталонії Карлесу Пучдемону, який переховується у Бельгії.
  • На початку липня Верховний суд Іспанії підтримав ордери на арешт колишнього лідера Каталонії та інших осіб, звинувачених у розтраті коштів через невдалу спробу відділення регіону. Судді постановили, що Закон про амністію на них не поширюється. Слідчий суддя Пабло Ляьрена заявив, що продовжуватиме домагатися арешту Пучдемона та його колишніх заступників.
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