BBC: у повоєнній Ефіопії розгортається гуманітарна криза і є загроза голоду, але уряд це заперечує

Два роки тому в тиграйському регіоні завершилася війна, але люди бояться виїжджати з таборів для біженців, оскільки там можна розраховувати бодай на якусь допомогу.

На півночі Ефіопії, де два роки тому вирувала війна, зараз розгортається гуманітарна криза, спричинена посухою, поганим врожаєм і безпековою ситуацію. Під загрозою голоду, за оцінкою місцевою влади, опинилися два мільйони людей, але центральний уряд відкидає ці дані, пише BBC. Журналісти відвідали найбільш постраждалі райони та проаналізували зображення супутника.

Липень – критичний період для харчової безпеки, оскільки фермерам потрібно висадити зернові культури, щоб встигнути скористатися перевагами сезонних дощів. Водосховища, які допомагають зрошувати сільськогосподарські угіддя, висохли через посуху минулого року.

Для їх поповнення потрібні сезонні дощі, інакше фермери не зможуть нічого виростити.

Населення тиграйського регіону складає приблизно від шести до семи мільйонів людей. До кінця 2022-го він був охоплений дворічною війною, в якій місцеві сили протистояли федеральному уряду та його союзникам. Сотні тисяч людей загинули під час бойових дій або померли внаслідок голоду.

У країні розгорнули десятки таборів для біженців. Зараз люди можуть повертатися додому, але більшість воліє залишитися в таборах, покладаючись на продовольчу допомогу. В одному з таких таборів поблизу міста Шир досі мешкають понад 30 000 людей.

Зросла й кількість дітей, які потребують медичної допомоги, зокрема новонароджених.

"Останніми місяцями ми лікуємо все більше дітей", – повідомив директор лікарні в місті Ендабагуна доктор Гебрекрістос Гідей.

У регіоні нині розгортається піковий сезон голоду, оскільки минулорічні запаси в цей період традиційно добігають кінця, повідомив голова комісії з управління ризиками стихійних лих Гебрехівета Гебрегзабхера.

"Є 2,1 мільйона людей, які знаходяться під загрозою голоду", – сказав він, додавши, що ще 2,4 мільйона покладаються на невизначену допомогу.

Виконавчий директор правозахисної групи Всесвітнього фонду миру в Університеті Тафтса Алекс де Ваал вважає, що нинішній кризі приділяють надто мало уваги. Він вважає, що ситуація може обернутися такою ж катастрофою, як у 1984, коли в Ефіопії був голод.

"У 1984 році уряд Ефіопії хотів, щоб світ повірив, що його революція проголосила яскраву нову еру процвітання, а іноземні донори відмовлялися вірити попередженням про голодну смерть, доки не побачили фотографії вмираючих дітей у новинах BBC", – сказав він.

Федеральний уряд столиці Ефіопії Аддіс-Абеби заперечує попередження про гостру нестачу продовольства. Шиферау Теклемаріам, голова національної комісії Ефіопії з управління ризиками стихійних лих, сказав BBC, що, виходячи з офіційних оцінок, "немає загрози голоду в Тіграї… (або – Ред.) деінде в Ефіопії".

Уряд і раніше заперечував повідомлення про смерті внаслідок голоду. В лютому ефіопський уповноважений з прав людини повідомив про 400 загиблих унаслідок голоду, але голова уряду заявив, що "в Ефіопії немає людей, які вмирають від голоду".

Представник USAID сказав BBC, що вони "продовжують закликати уряд Ефіопії та інших донорів збільшити фінансування гуманітарних потреб найбільш уразливих верств населення". Управління ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA) стверджує, що наявного фінансування "недостатньо для задоволення значних гуманітарних потреб", але наявні ресурси спрямовані "на найтерміновішу реакцію, яка рятує життя".

Війна в Тиграї почалася в листопаді 2020 року і охопила сусідні регіони Афар та Амхара. У листопаді тиграйські сили рушили до столиці Аддіс-Абеби, але урядовий наступ їх відкинув. У березні сторони оголосили про припинення вогню і гуманітарне перемирʼя. Конфлікт розгорівся знову у серпні 2022.

Тільки за період з 18 жовтня 2021 по січень 2022 через авіаудари в Тиграї загинули 146 людей, 213 були поранені.

Офіційно тиграйська війна закінчилася в листопаді 2022.

Федеральний уряд Ефіопії очолює лауреат Нобелівської премії миру Ахмед Алі Абай.

Україна в грудні 2022 відправила ефіопцям перше судно зі своїм зерном. Після цього були інші відправки. У грудні 2023-го український президент обговорював із прем'єром Ефіопії вихід Росії з зернової угоди.

Ефіопія – друга за кількістю населення країна Африки.

Більше на цю тему – у матеріалі "Африканські виклики для України" та в матеріалі "Повернення старих війн та ядерне розповзання: що відбуватиметься у світі в разі «замирення» на умовах Росії".