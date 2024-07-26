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Низка республіканців вважають Венса найгіршим вибором Трампа на посаду віце-президента

Республіканці висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, відсутності досвіду та нездатності розширити республіканську коаліцію за межі бази Трампа.

Низка республіканців вважають Венса найгіршим вибором Трампа на посаду віце-президента
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Деякі республіканці з Палати представників приватно критикують обрання Трампом сенатора Джей Ді Венса своїм віце-президентом, попереджаючи, що цей вибір не допоможе, а може зашкодити шансам партії на перемогу в листопаді.

Про це повідомляє The Hill.

Кілька республіканців у Палаті представників приватно критикують обрання колишнім президентом Трампом сенатора Джей Ді Венса (штат Огайо) своїм віце-президентом, попереджаючи, що цей вибір може зашкодити шансам партії на перемогу в листопаді.

Зокрема, республіканці висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, відсутності досвіду та нездатності розширити республіканську коаліцію за межі бази Дональда Трампа.

Водночас, серед представників Республіканської партії є багато прихильників Венса, особливо жорсткі консерватори, включно з членами фракції свободи Палати представників.

Але інші республіканці, тому числі законодавці-ветерани, помірковані та консерватори в стилі Рейгана, які підтримують потужну зовнішню політику, сказали, що набагато більше їхніх колег сумніваються щодо Венса.

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“Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо”, – сказав один із республіканців у Палаті представників. 

“Я думаю, що якби ви запитали багатьох людей у цій будівлі, 9 із 10 з нашого боку сказали б, що він неправильний вибір. Він єдина людина, яка може завдати серйозної шкоди”, - сказав інший республіканець.

Третій співрозмовник зауважив, що якщо Трамп не переможе Камалу Гарріс в листопаді, виною тому буде вибір Венса на посаду віце-президента.

Ще більшим занепокоєння щодо Венса стало після того, як Байден відмовився від участі у виборах 2024 року та підтримав Гарріс. 

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