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Гарріс закликала Нетаньягу якнайшвидше досягнути угоди з ХАМАСом

Вона також підтвердила право Ізраїлю захищати себе.

Гарріс закликала Нетаньягу якнайшвидше досягнути угоди з ХАМАСом
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що закликала прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу найближчим часом досягти угоди про припинення вогню з ХАМАСом, пише Associated Press.

Гарріс сказала, що мала “відверту та конструктивну” розмову з Нетаньягу, у якій вона підтвердила право Ізраїлю захищати себе.

Демократка також висловила глибоку стурбованість великою кількістю загиблих у Газі за дев’ять місяців війни та “жахливою” гуманітарною ситуацією там.

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Позиція Гарріс багато в чому віддзеркалює позицію президента Джо Байдена про необхідність завершити жорстоку війну у Смузі Гази, де загинуло понад 39 000 палестинців. 

"У переговорах щодо досягнення перемир’я спостерігається обнадійливий прогрес. І як я щойно сказала прем'єр-міністру Нетаньяху, настав час укласти цю угоду”, ‒ заявила Гарріс журналістам після зустрічі.

Вона також заявила, що війна Ізраїлю в Газі ‒ це більше, ніж просто підтримка однієї чи іншої сторони. “Занадто часто розмова стає двозначною, коли реальність зовсім інша”, ‒ заявила Гарріс.

Гарріс також засудила жорстокість ХАМАСу. 

  • Раніше того ж дня Нетаньягу окремо зустрівся з Байденом, який також закликав Ізраїль і ХАМАС дійти згоди про триетапну угоду за підтримки США щодо повернення додому заручників і встановлення тривалого припинення вогню.
  • Також у планах ізраїльського прем'єра є розмова з кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.
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