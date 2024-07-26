Гарріс закликала Нетаньягу якнайшвидше досягнути угоди з ХАМАСом

Вона також підтвердила право Ізраїлю захищати себе.

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що закликала прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу найближчим часом досягти угоди про припинення вогню з ХАМАСом, пише Associated Press.

Гарріс сказала, що мала “відверту та конструктивну” розмову з Нетаньягу, у якій вона підтвердила право Ізраїлю захищати себе.

Демократка також висловила глибоку стурбованість великою кількістю загиблих у Газі за дев’ять місяців війни та “жахливою” гуманітарною ситуацією там.

Позиція Гарріс багато в чому віддзеркалює позицію президента Джо Байдена про необхідність завершити жорстоку війну у Смузі Гази, де загинуло понад 39 000 палестинців.

"У переговорах щодо досягнення перемир’я спостерігається обнадійливий прогрес. І як я щойно сказала прем'єр-міністру Нетаньяху, настав час укласти цю угоду”, ‒ заявила Гарріс журналістам після зустрічі.

Вона також заявила, що війна Ізраїлю в Газі ‒ це більше, ніж просто підтримка однієї чи іншої сторони. “Занадто часто розмова стає двозначною, коли реальність зовсім інша”, ‒ заявила Гарріс.

Гарріс також засудила жорстокість ХАМАСу.