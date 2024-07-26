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Акторка Дженніфер Еністон розкритикувала партнера Трампа на виборах

Зірка серіалу "Друзі" була обурена коментарем про бездітних жінок.

Акторка Дженніфер Еністон розкритикувала партнера Трампа на виборах
Дженніфер Еністон
Фото: EPA/UPG

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон відреагувала на заяву кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса, який назвав Камару Гарріс та інших жінок з Демократичної партії "бездітними леді з котами і жалюгідним життям". 

Як пише BBC, зірка серіалу "Друзі" зізналася, що не могла повірити в подібні слова від людини, яка претендує на другу найвищу посаду в країні. Еністон побажала Венсу, щоб його донька "мала щастя самій народити дитину одного дня". Акторка також нагадала, що політик виступав проти законопроєктів щодо доступу сімей до штучного запліднення. 

Дженніфер Еністон розповідала пресі, що намагалася завагітніти, проте її спроби виявилися марними. Новітні методи репродуктивної медицини їй теж не змогли допомогти. 

Камала Гарріс не має власних біологічних дітей, проте разом з чоловіком виховувала його доньку та сина від першого шлюбу. У Джей Ді Венса двоє синів та донька, якій лише 2 роки.    

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