В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
ГоловнаСвіт

У Німеччині заарештували підозрюваних у фінансуванні “Ісламської держави” росіян

Також їх підозрюють у членстві в пов'язаній із терористами злочинній організації.

У Німеччині заарештували підозрюваних у фінансуванні “Ісламської держави” росіян
У Німеччині заарештували підозрюваних у фінансуванні “Ісламської держави” росіян (архівне фото)

Німецькі правоохоронці заарештували громадян Росії Абдулрашита Д. та Сурхо З. Їм оголосили підозру у сприянні діяльності терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомила пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини.

Також їх підозрюють у членстві в пов'язаній із терористами злочинній організації.

Росіян заарештували в землі Шлезвіг-Гольштейн і в місті Гамбург. 

Підписуйтесь на наш Google News

За даними поліції, на початку літа 2022 року Абдулрашит Д. та Сурхо З. приєднались до злочинної організації, яка збирала в Німеччині та інших країнах Європи гроші для фінансування “Ісламської держави”.

Ці кошти передавали одному з членів “Ісламської держави”. Переважно вони використовувались для підтримки ув'язнених учасників терористичного угруповання та їхніх дружин.

За даними прокуратури, Абдулрашит Д. відповідав за організацію збору коштів. Також він був учасником чату, де вирішувались організаційні питання. В квітні 2023 року  Абдулрашит Д. передав Сурхо З. близько 12 тис. євро для “Ісламської держави”.

За даними прокуратури, в цілому під керівництвом Абдулрашита Д. на користь “Ісламської держави” зібрали близько 25 тис. євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies