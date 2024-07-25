Також їх підозрюють у членстві в пов'язаній із терористами злочинній організації.

У Німеччині заарештували підозрюваних у фінансуванні “Ісламської держави” росіян (архівне фото)

Німецькі правоохоронці заарештували громадян Росії Абдулрашита Д. та Сурхо З. Їм оголосили підозру у сприянні діяльності терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомила пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини.

Також їх підозрюють у членстві в пов'язаній із терористами злочинній організації.

Росіян заарештували в землі Шлезвіг-Гольштейн і в місті Гамбург.

За даними поліції, на початку літа 2022 року Абдулрашит Д. та Сурхо З. приєднались до злочинної організації, яка збирала в Німеччині та інших країнах Європи гроші для фінансування “Ісламської держави”.

Ці кошти передавали одному з членів “Ісламської держави”. Переважно вони використовувались для підтримки ув'язнених учасників терористичного угруповання та їхніх дружин.

За даними прокуратури, Абдулрашит Д. відповідав за організацію збору коштів. Також він був учасником чату, де вирішувались організаційні питання. В квітні 2023 року Абдулрашит Д. передав Сурхо З. близько 12 тис. євро для “Ісламської держави”.

За даними прокуратури, в цілому під керівництвом Абдулрашита Д. на користь “Ісламської держави” зібрали близько 25 тис. євро.