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Великобританія і Німеччина підписали угоду про спільну оборону

Країни зобов’язалися зміцнювати свою оборонну промисловість, європейську безпеку та підтримувати Україну.

Великобританія і Німеччина підписали угоду про спільну оборону
Джон Хілі із Борисом Пісторіусом
Фото: EPA/UPG

Велика Британія та Німеччина підписали спільну оборонну декларацію, в якій зобов’язалися зміцнювати свою оборонну промисловість, європейську безпеку та підтримувати Україну.

Про це пише Politico та The Telegraph.

Зазначається, що документ підписав міністр оборони Великобританії Джон Хілі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у міністерському комплексі Бендлерблок у Берліні. 

Його візит є частиною дводенної поїздки, під час якої він відвідає Францію, Польщу та Естонію. Зазначається, що так британський міністр виконуватиме зобов’язання уряду поглибити оборонні зв’язки із союзниками в ЄС.

"Ці візити надсилають чітке повідомлення про те, що європейська безпека буде першим зовнішнім і оборонним пріоритетом цього уряду", – сказав Хілі. 

Як пише Politico, зростають побоювання, що перемога Дональда Трампа на виборах у США в листопаді може призвести до "катастрофи для європейської безпеки", оскільки  Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, Велика Британія та Німеччина є двома найбільшими європейськими країнами, що надають Україні військову допомогу, і найбільшими прямими витратами на оборону. Вони виділили минулого року на це 74,9 млрд євро та 66,8 млрд євро відповідно. 

Новий командувач армії Британії заявив про трирічну готовність до війни.

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