Шольц обіцяє балотуватися на другий термін на посаді канцлера попри зменшення підтримки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв балотуватися на другий термін на національних виборах наступного року, незважаючи на зменшення підтримки його коаліції.

Про це пише Bloomberg.

“Я знову буду балотуватися, щоб стати канцлером”, ‒ сказав соціал-демократ журналістам, відповідаючи на запитання, чи може він наслідувати приклад президента США Джо Байдена і утриматися від висування кандидатури на новий термін.

Шольц зазначив, що він має сильну підтримку з боку своєї партії, і що погані результати опитування є мотивацією працювати краще. “СДП є дуже згуртованою партією. Ми всі сповнені рішучості йти на наступні загальні вибори з наміром перемогти”, ‒ сказав 66-річний президент у Берліні, виступаючи на пресконференції, яку канцлери Німеччини традиційно проводять перед літніми канікулами.

Трипартійна коаліція Шольца є у центрі конфлікту майже з тих пір, як прийшла до влади в грудні 2021 року. Бюджетна криза, спровокована минулорічним скасуванням вищим судом Німеччини ключових інструментів фінансування, завдала ще одного удару по сприйняттю політичної сили суспільством та посилила обмеження витрат.

Підтримка урядової коаліції у Німеччині впала

Ця напруженість підірвала підтримку коаліції: менше ніж один із трьох виборців підтримує урядові партії. Рейтинг СДП впав до рекордно низького рівня на виборах до Європейського парламенту червні, спричинивши сумніви у партії Шольца щодо того, чи він є відповідним кандидатом, щоб очолити вибори 2025 року. За даними опитування Forsa, лише третина членів партії лівоцентристів, як і раніше, підтримують його кандидатуру.

Альянс уникнув загрози краху через бюджет на 2025 рік на початку липня. Угоду в останню хвилину було досягнуто лише після тривалих переговорів між Шольцем, віцеканцлером Робертом Хабеком від “Зелених” і міністром фінансів Крістіаном Лінднером від “Вільної демократичної партії”.

Наступне випробування для коаліції буде у вересні, коли три землі колишньої комуністичної східної Німеччини голосуватимуть за регіональні уряди, включно з Бранденбургом, яким керують соціал-демократи. Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” (AfD) лідирує в усіх трьох землях, і чергові погані результати керівних партій можуть ще більше послабити коаліцію за рік до федеральних виборів.