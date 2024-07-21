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Байден знімає свою кандидатуру з виборів президента США

"Я вважаю, що це на користь моєї партії та країни, щоб я залишився осторонь" - зауважив лідер Сполучених Штатів.

Байден знімає свою кандидатуру з виборів президента США
Президент США Джозеф Байден
Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Президент США Джо Байден оголосив, що відмовляється від висування своєї кандидатури від Демократичної партії на майбутніх виборах у США.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Заява Джо Байдена щодо відмови від участі у президентських виборах-2024 у США
Заява Джо Байдена щодо відмови від участі у президентських виборах-2024 у США

Президент зазначив, що не балотуватиметься на переобрання. "Я вважаю, що це на користь моєї партії та країни, щоб я залишився осторонь" - зауважив Байден.

Він перерахував досягнення своє команди за час перебування при владі й додав, що згодом виступить перед народом, аби "ухвалити більш детальне рішення". 

  • Днями видання Axios із посиланням на джерела у президентській партії писало, що зростання тиску з боку лідерів Демократичної партії, а також близьких друзів Джозефа Байдена переконає його знятися з перегонів уже цими вихідними.
  • Після невдалих дебатів із Дональдом Трампом нинішній президент США зіткнувся із закликами від своєї ж партії та донорів залишити гонку.
  • Донори Демократичної партії, громадські лідери та керівники деяких бізнесів згодом надіслали листа президенту, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
  • Тоді Байден провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
  • The New York Times написало, що провідні донори партії вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Байдена.
  • Нещодавно він заявив, що змусити його зняти кандидатуру може "тільки Всевишній Господь".
  • Невдовзі Байден заявив, що розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо у нього виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям".
  • Тим часом нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент США повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
  • На тлі цих подій Національний комітет Демократичної партії США відклав на тиждень свої плани висунути Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави.
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