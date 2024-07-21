Байден знімає свою кандидатуру з виборів президента США

"Я вважаю, що це на користь моєї партії та країни, щоб я залишився осторонь" - зауважив лідер Сполучених Штатів.

Президент США Джо Байден оголосив, що відмовляється від висування своєї кандидатури від Демократичної партії на майбутніх виборах у США.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Заява Джо Байдена щодо відмови від участі у президентських виборах-2024 у США

Президент зазначив, що не балотуватиметься на переобрання. "Я вважаю, що це на користь моєї партії та країни, щоб я залишився осторонь" - зауважив Байден.

Він перерахував досягнення своє команди за час перебування при владі й додав, що згодом виступить перед народом, аби "ухвалити більш детальне рішення".