American Express стане першим іноземним банком, який пішов з російського ринку за новими правилами, введеними після вторгнення РФ в Україну.

Американський банк American Express подав заяву про ліквідацію російського підрозділу, повідомляє Радіо Свобода.

У травні розпорядження, яке дозволяє це зробити, підписав президент Росії Володимир Путін. Московське представництво банку вперше відкрили у 1916 році, воно працювало без перерви з 1957 року.

American Express стане першим іноземним банком, який пішов з російського ринку за новими правилами, введеними для іноземних компаній після російського вторгнення в Україну. З серпня 2022 року іноземні компанії з країн, що приєдналися до санкційного режиму проти Росії, зобов'язані узгоджувати з Москвою будь-який спосіб відходу з російського ринку, зокрема через ліквідацію бізнесу.

До 2022-го близько 60% російського туристичного бізнесу використовували послуги банку для бронювання готелів і квитків на транспорт. Після початку лютневого вторгнення Росії в Україну банк перестав проводити операції клієнтів із Росії та Білорусі, але зберігав своє представництво у Москві.

До цього American Express йшов з російського ринку в 1918 році, через революцію. Знову представництво було відкрито у 1957 році, через кілька років після смерті Йосипа Сталіна.