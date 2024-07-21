Американський банк American Express подав заяву про ліквідацію російського підрозділу, повідомляє Радіо Свобода.
У травні розпорядження, яке дозволяє це зробити, підписав президент Росії Володимир Путін. Московське представництво банку вперше відкрили у 1916 році, воно працювало без перерви з 1957 року.
American Express стане першим іноземним банком, який пішов з російського ринку за новими правилами, введеними для іноземних компаній після російського вторгнення в Україну. З серпня 2022 року іноземні компанії з країн, що приєдналися до санкційного режиму проти Росії, зобов'язані узгоджувати з Москвою будь-який спосіб відходу з російського ринку, зокрема через ліквідацію бізнесу.
До 2022-го близько 60% російського туристичного бізнесу використовували послуги банку для бронювання готелів і квитків на транспорт. Після початку лютневого вторгнення Росії в Україну банк перестав проводити операції клієнтів із Росії та Білорусі, але зберігав своє представництво у Москві.
До цього American Express йшов з російського ринку в 1918 році, через революцію. Знову представництво було відкрито у 1957 році, через кілька років після смерті Йосипа Сталіна.
- У травні novayagazeta.eu написала, що західні компанії торік заробили в Росії 1,3 трильйона рублів. Це на 40% більше, ніж до повномасштабної війни.
- Здебільшого доходи західних компаній, що залишилися в Росії, заморожені Кремлем, який заборонив закордонним інвесторам виводити прибуток і дивіденди. Ці гроші стали додатковим паливом для російської економіки, що зростає під час війни.
- Наприклад, так заробляють російські банки: для них прибуток зарубіжних компаній став додатковим джерелом активів, які можна вкладати у фінансові інструменти, отримуючи дохід. Але головним бенефіціаром від роботи іноземного бізнесу є російський бюджет: 100 найбільших компаній в 2023 перерахували в нього більше 400 млрд рублів податку на прибуток. Це близько 1,5% від минулорічних доходів федерального бюджету, з якого фінансується війна.